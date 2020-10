Bonita-Insolvenz: 26 Filialen in Österreich werden geschlossen

Der deutsche insolvente Damenmodehändler Bonita schließt in Österreich 26 seiner rund 75 Filialen, teilte der Gläubigerschutzverband AKV am Freitag mit. Geschlossen werden sechs Filialen in Kärnten, fünf in Wien, je vier in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark sowie zwei in Vorarlberg und eine in Tirol.