So wirkt sich die Corona-Krise auf Beschäftigung und Insolvenzen aus

Derzeit stehe "viel auf dem Spiel", sagt Margarete Schramböck. Die internationalen Infektionszahlen seien maßgeblich, wie es mit der Wirtschaft weitergehe. Für das vierte Quartal werde ein leichtes Wachstum von 0,8 Prozent vorhergesagt, sofern die Infektionszahlen sich nicht exponentiell entwickeln. Ausschlaggebend seien die Exportzahlen, die wieder leicht im Steigen begriffen sind.

17,9 Milliarden Euro an Investitionsvolumina via 28.600 Anträgen seien bereits bereitgestellt worden, um die heimische Wirtschaft zu stärken. "Die Mehrheit der heimischen Unternehmen war vor der Krise gesund. Vor einem Jahr hatten wir und 5.000 Insolvenzen." Wie viele es jetzt sind, kann Schramböck noch nicht sagen. Nur so viel: Wirtschaftsforscher sagen ein Plus von 15 Prozent bei Insolvenzen für kommendes Jahr voraus.