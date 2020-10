AMS-Chef Kopf rechet mit weiterem Anstieg der Arbeitslosigkeit

Für die kommenden Monate rechnet der AMS-Chef mit einem saisonal bedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit, deren jährlicher Höhepunkt für gewöhnlich Ende Januar erreicht werde.

Kopf begrüßte die Verlängerung der Kurzarbeitsregelung bis Ende März. In weiterer Folge müsse diese aber, wenn überhaupt, restriktiver gehandhabt werden, weil sonst die Gefahr bestünde, dass sie überkommene Strukturen festigt. So sei es nicht sinnvoll, Arbeitnehmer in schrumpfenden Sektoren zu halten, wenn diese anderswo gebraucht würden. Auch bestehe die Gefahr, dass Firmen, die nur noch durch Staatshilfen am Leben gehalten werden, trotzdem eingehen. Die Kurzarbeit sei kein Mittel gegen strukturelle Krisen, so Kopf.