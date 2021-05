Börseblick: Dow Jones erneut auf Höchststand

Der US-Index Dow Jones hat im Handelsverlauf am Montag erstmals die Marke von 35.000 Punkten übersprungen. Am Ende des Tages schloss er aber mit leichten Verlusten (0,1 Prozent) bei 34.743 Punkten. Der S&P-500 verlor ebenfalls (1 Prozent auf 4.188 Punkte), am deutlichsten fiel das Minus beim Tech-Index Nasdaq Composite aus. Er fiel um 2,63 Prozent auf ein Sechswochentief von 13.359 Einheiten.

Hintergrund, sowohl für den anhaltenden Höhenflug des Dow Jones, als auch für den aktuellen Rückgang des Nasdaq dürften hohe Rohstoffpreise sein. Die positiven Konjunkturerwartungen -US-Präsident Joe Biden erwartet für die kommenden Monate das schnellste Wirtschaftswachstum der vergangenen 40 Jahre- führen Analysten zufolge zu einer hohen Nachfrage insbesondere von Industriemetallen.