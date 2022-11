Börse aktuell: Voest zum Halbjahr 2022/23 mit massivem Gewinnplus

Der Unterhaltungsriese Walt Disney verbucht weiter starkes Wachstum im wichtigen Streaming-Geschäft, ächzt jedoch unter hohen Kosten. In den drei Monaten bis Ende September nahm der Gewinn im Jahresvergleich nur um ein Prozent auf 162 Millionen Dollar (160,8 Mio Euro) zu, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte. Die Erwartungen wurden damit verfehlt, die Aktie gab nachbörslich um mehr als fünf Prozent nach. Auch der Umsatz enttäuschte trotz eines Anstiegs um neun Prozent auf 20,2 Milliarden Dollar. Disneys Streaming-Sparte florierte, machte aber einen Quartalsverlust von 1,5 Milliarden Dollar. Der Videodienst Disney+ steigerte seine Abos um 39 Prozent auf 164,2 Millionen, auch Hulu und ESPN+ legten deutlich zu. Über seine drei Streaming-Servies hinweg zählte Disney zuletzt rund 235 Millionen Nutzer. Disneys Rivale Netflix hatte zum Quartalsende gut 223 Millionen. Allerdings sind die Zahlen nicht direkt vergleichbar, da Netflix nur einen Videodienst anbietet und Disneys Bilanz von Kombi-Deals profitiert.

Die US-Börsen haben am Dienstag nach starken Kursbewegungen klar im Plus geschlossen. Bestimmendes Thema waren die US-Midterm-Wahlen. Nach dem Start kletterten die New Yorker Indizes zunächst deutlich nach oben, um dann wieder oder fast in die Verlustzone zu rutschen. Im Späthandel gab es dann erneut eine Erholung. Der Dow Jones beendete den Handel 1,02 Prozent höher bei 33.160,83 Punkten.

Nach Abgaben im Frühhandel arbeiteten sich die europäischen Börsenbarometer im Verlauf kontinuierlich vor, frischen Schwung brachte am Nachmittag zudem der freundliche Handelsauftakt der Wall Street. Konjunkturdaten in Form der unspektakulär ausgefallenen Einzelhandelsumsätze der Eurozone hatten währenddessen keinen deutlichen Einfluss auf das Marktgeschehen.

In den Fokus der Investoren rückten die heute Mittag angelaufenen US-Midterm Elections. Aber auch die am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen werfen bereits ihren Schatten voraus, hieß es.

Die Steyr-Traktoren-Mutter CNH Industrial hat im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 5.881 Mio. Dollar (5.267 Mio. Euro) gemeldet. Dies entspricht einem Plus von 23,9 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 und ist ein Rekordhoch. Der Nettogewinn lag bei 559 Mio. Dollar, was einem Plus von 99 Mio. Dollar entspricht. Der EBIT betrug 670 Mio. Dollar und stieg um 250 Mio. Dollar gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Renault will Elektrosparte an die Börse bringen

Der französische Autobauer Renault will seinen Umbau forcieren und mit einer Trennung der Elektro- und Verbrennergeschäfte auf lange Sicht den Konzernangaben von heute, Dienstag, zufolge rund doppelt so profitabel arbeiten. Die Elektroautosparte soll zwar mehrheitlich im Eigentum des Konzerns bleiben, aber auch an die Börse gebracht werden, um Geld einzuspielen. Nach Jahren mit teils existenziellen Problemen und Staatshilfe in der Coronakrise will das Unternehmen ab dem kommenden Jahr auch wieder eine Dividende ausschütten. Die Aktie konnte das Gesamtpaket aber nicht beflügeln - fehlten den Anlegern doch langersehnte strategische Details rund um die Allianz mit Nissan.

Die Euro-Währungshüter steuern trotz eines drohenden Wirtschaftsabschwungs auf weitere Zinserhöhungen zu. "Weitere Zinserhöhungen sind erforderlich, um die Inflationsrate zurück auf zwei Prozent zu bringen", sagte Deutsche-Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Dienstag bei einem Symposium der Notenbank in Frankfurt. Auf die Höhe weiterer Erhöhungen wollte sich Nagel nicht festlegen: "Ich weiß nur, dass große Zinsschritte notwendig sind."

Der japanische Technologiekonzern Sony, Hersteller von Fernsehern, Kameras und Spielekonsolen, will ab dem kommenden Jahr damit beginnen, auf Verpackungen aus Plastik zu verzichten - allerdings zunächst nur für kleinere Produkte. Ab dem kommenden Geschäftsjahr, das am 1. April 2023 beginnt, sollen neue Produkte, die weniger als ein Kilogramm wiegen, umweltfreundlicher verpackt werden, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag ankündigte.

Der VW-Großaktionär Porsche SE hat das Konzernergebnis von Jänner bis September dank des höheren Gewinns von Volkswagen um gut ein Fünftel auf 4 Mrd. Euro gesteigert. Künftig wird der von den Familien Porsche und Piech kontrollierten Holding auch Gewinn aus ihrer Beteiligung am Stuttgarter Autobauer Porsche AG zufließen. Seit dieser Ende September börsennotiert ist, steht er als assoziiertes Unternehmen in der Bilanz der Porsche SE.

Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) hat die Aufnahme der Aktien an der Budapester Börse beantragt. Die Aktien der VIG (ISIN AT000908504) sind seit 1994 an der Wiener Börse und seit 2008 an der Prager Börse gelistet. „Wir wollen mit diesem Schritt nicht nur neue Investoren, insbesondere in Zentral- und Ostereuropa, ansprechen, sondern auch ein klares Zeichen für den Budapester Börseplatz setzen“, erläutert Elisabeth Stadler, CEO der Vienna Insurance Group.

