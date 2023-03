Börse aktuell: UBS übernimmt Credit Suisse

Die europäischen Börsen haben eine turbulente Börsenwoche, geprägt von schweren Verlusten im Finanzsektor, mit klaren Abgaben beendet. Am Vormittag hatten noch Meldungen über Finanzhilfen an die US-Regionalbank First Republic gestützt, im weiteren Verlauf brachte allerdings Kritik an der Höhe der Finanzspritze Gegenwind. So dürften die für die First Republic Bank aufgebrachten 30 Mrd. US-Dollar laut einigen Investoren nicht ausreichen. Überdies monierte man die Ertragskraft des Finanzinstituts. Im Sog dieser Neuigkeiten rutschten auch die Aktien der Credit Suisse wieder tief in die Verlustzone. Der Euro-Stoxx-50 reduzierte sich um 1,26 Prozent. Der DAX in Frankfurt verringerte sich um 1,33 Prozent. Der FTSE-100 in London verlor 1,01 Prozent.