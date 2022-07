Börse aktuell: Twitter verklagt Elon Musk

Das sinkende Interesse der Investoren an schnell wachsenden und Verluste schreibenden Fintech-Unternehmen bekommt auch der schwedische Bezahldienst Klarna zu spüren. Das Unternehmen teilte am Montag in Stockholm mit, es habe eine neue Finanzierung im Volumen von 800 Millionen Dollar gesichert, was einer Bewertung von 6,7 Milliarden Dollar entspreche. Damit hat das Unternehmen in einem Jahr rund 85 Prozent an Wert verloren. Noch vor einem Jahr hatte die Bewertung des Anbieters von Ratenzahlungen im Internet bei 46 Milliarden Dollar gelegen.

Inmitten einer breit angelegten Verkaufswelle an den Börsen sind auch die Bewertungen von Fintech-Startups zum Teil massiv eingebrochen. So hat der BNPL-Rivale Affirm Holdings allein heuer mehr als 80 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Zuletzt teilte etwa auch das österreichische Start-up Bitpanda - eine Börse für Kryptowährungen - mit, die Belegschaft von mehr als 1.000 auf gut 700 zu kürzen. Zurückgeführt wurde dies mit einer Krise auf dem Kryptomarkt.