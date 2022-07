Auto-Neuzulassungen im Halbjahr um 19 Prozent eingebrochen

Lieferkettenprobleme beeinträchtigte die Autoproduktion in der EU. Trendwende ist keine in Sicht - im Gegenteil. In den ersten sechs Monaten haben sich die Pkw-Neuzulassungen in der EU heuer um 14 Prozent auf 4,61 Millionen eingebremst (Vorjahresperiode: 5,36 Millionen), wie der europäische Herstellerverband ACEA am Freitag bekanntgab. In Österreich war der Rückgang der Neuwagenverkäufe mit 19,2 Prozent auf 108.606 Fahrzeuge (Vorjahresperiode: 134.396) noch stärker.

Im Juni sanken die Pkw-Neuzulassungen EU-weit um 15,4 Prozent auf 886.510 Fahrzeuge (Vorjahresmonat: 1,05 Millionen). Die heimischen Zulassungszahlen gingen in dem Monat um 12,7 Prozent auf 22.760 zurück (Juni 2021: 26.075).