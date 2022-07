Auto, Zug oder Flugzeug: Was ist für welche Strecke besser?

Mit der Bahn, mit dem Auto, oder doch mit dem Flugzeug verreisen? Gerade in Zeiten des Klimawandels und hoher Spritpreise ist die Frage relevant wie kaum zuvor. Die aktuelle Studie „Die Zukunft der Mobilität – weg von der Ideologie, hin zum Kundennutzen“ vom Strategieberatungsunternehmen Höffinger-Solutions birgt einige Überraschungen, wenn es darum geht, wann welches Verkehrsmittel am günstigsten, am schnellsten oder am umweltfreundlichsten ist. Und dabei geht es nicht nur um die Länge der Strecke.

Mehrere Strecken

Die Studienautoren Stefan Höffinger und Tabea Wieckhorst haben sich mehrere Reiserouten angeschaut und die Kosten, Reisedauer und CO 2 -Emissionen der einzelnen Verkehrsmittel berechnet. Reist eine Person alleine die 523 Kilometer lange Strecke von Wien nach Berlin, ist das Auto wegen hoher Kosten, relativ langer Reisedauer und sehr schlechten Umweltauswirkungen die schlechteste Wahl (siehe Grafik).

Der Zug ist preislich und umwelttechnisch der klare Gewinner, nur bei der Fahrzeit schmiert er ab. Wie wichtig es ist, dass man mit dem Auto wenn möglich nicht alleine fährt, zeigt ein anderes Szenario, nämlich wenn eine vierköpfige Familie mit dem Auto nach Berlin fährt. In dem Fall sinken die Reisekosten und CO 2 -Emissionen pro Kopf auf ein Viertel, womit das Auto im Vergleich zum Zug und Flugzeug wieder im Rennen ist.

Bei einer Reise nach Zürich sieht die Sache ganz anders aus, einer der Gründe sind die Berge. Auto und Zug sind mit sieben beziehungsweise acht Stunden auf der 590 Kilometer langen Strecke relativ lange unterwegs. Das Flugzeug hängt sie mit einer reinen Flugzeit von zwei Stunden und 15 Minuten deutlich ab und kann auch preislich gut mithalten.