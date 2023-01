Börse aktuell: Tesla senkt Preise nun auch in den USA und Deutschland

Tesla senkt die Preise für seine Bestseller in Deutschland und den USA. Der Konzern kündigte am späten Donnerstag die niedrigeren Preise an. Je nach Konfiguration müssen Kunden in Deutschland dann zwischen 1 und 17 Prozent weniger für die Limousine Model 3 und den weltweiten Tesla-Bestseller Modell Y bezahlen. In den USA sinken die Preise um 6 bis 20 Prozent, wie Reuters-Kalkulationen ergeben.

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit leichten Zuwächsen in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr mit plus 0,3 Prozent. Nachdem am Vortag Inflationszahlen aus den USA den Ton angegeben hatten, dürften zum Wochenschluss Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Deutschland und Daten zur November-Industrieproduktion für den Euroraum in den Fokus rücken.

Weitere Meldungen des Tages: