Börse aktuell: Telecom Italia startet formelle Untersuchung von KKR-Übernahme

Der Euro hat sich am Montag über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,0920 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas höher auf 1,0990 (Donnerstag: 1,1084) Dollar festgesetzt. In New York hatte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,0910 Dollar notiert.

Der Krieg in der Ukraine bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur sehr wenige an. Ohnehin spielen Wirtschaftszahlen im aktuellen Umfeld eine untergeordnete Rolle.