Große europäische Versicherer kehren Russland den Rücken

Das gilt auch für die Allianz. Sie ist in der Ukraine mit einem Sachversicherer vertreten, in Russland ist sie auch in der Krankenversicherung aktiv. Zusammen kommt sie dort operativ aber auf weniger als 30 Millionen Euro Gewinn im Jahr, verglichen mit einem Konzerngewinn von 13,4 Milliarden Euro 2021.

Büro in Moskau geschlossen, Anteile vorerst nicht verkauft

In russischen und ukrainischen Papieren stecken weniger als 0,3 Prozent der 80 Milliarden Euro schweren Kapitalanlagen der Allianz. Auch die Fondstochter Allianz Global Investors werde bis auf weiteres nicht in russische Werte investieren. Direkt betroffen ist die italienische Generali. Ihr gehören 38 Prozent am viertgrößten russischen Versicherer Ingosstrakh. Die Italiener haben sich vor einer Woche schon aus dem Verwaltungsrat von Ingosstrakh zurückgezogen und ihr Büro in Moskau geschlossen. Die Anteile sollen aber zunächst nicht verkauft werden.