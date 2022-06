Börse aktuell: Talfahrt von Bitcoin & Co setzt sich fort

Die Börsen in Osteuropa haben den Handel am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen beendet. Während Prag und Budapest im Plus schlossen, gab es in Warschau ein deutliches Minus. An der Prager Börse gewann der tschechische Leitindex PX 0,32 Prozent auf 1.290,67 Einheiten dazu. Die tschechischen Bankenaktien konnten alle Kursgewinne für sich verbuchen. So kletterten Komercni Banka um 1,21 Prozent nach oben. Mit einem Plus von 2,91 Prozent stellten Erste Group sogar den größten Tagesgewinner im Leitindex. Und Moneta Money Bank verteuerten sich um vergleichsweise geringe 0,13 Prozent.

Der ungarische Leitindex BUX ging in Budapest mit einem kleinen Plus von 0,19 Prozent bei 39.299,75 Einheiten aus dem Handel. Unterstützung fand der ungarische Leitindex bei den Kursgewinnen von Magyar Telekom, ein Plus von 1,04 Prozent. Aber auch Gedeon Richter gewannen 1,94 Prozent an Wert dazu. Auf der Gegenseite verloren die Indexschwergewichte von OTP 0,52 Prozent und MOL gaben um 0,28 Prozent nach. An der Warschauer Börse erlitten die Leitindizes hingegen klare Verluste. Der WIG-20 sank um 1,78 Prozent auf 1.676,67 Punkte. Der breiter gefasste WIG verlor 1,36 Prozent auf 52.629,58 Zähler.