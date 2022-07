Börse aktuell: Sportwagenbauer Porsche wirbt mit steigenden Renditen um Investoren

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0140 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0131 Dollar (Freitag: 1,0059) festgesetzt.

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,82 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 30 Cent auf 102,30 Dollar.

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag einheitlich mit höheren Notierungen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 gewann 1,00 Prozent auf 3.511,86 Zähler. Der DAX in Frankfurt notierte zu Handelsschluss mit 12.959,81 Punkten und plus 0,74 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London stieg um 0,90 Prozent und schloss bei 7.223,24 Stellen.

Die Bank of America hat im zweiten Quartal aufgrund höherer Rücklagen für faule Kredite und Rechtskosten deutlich weniger verdient. Der Gewinn ging im Jahresvergleich um 33 Prozent auf 6,2 Mrd. Dollar (6,16 Mrd. Euro) zurück, wie das US-Geldhaus am Montag mitteilte. Dabei stiegen die Erträge um 6 Prozent auf 22,7 Mrd. Dollar. Doch starke Zuwächse in einigen Geschäftsbereichen wie dem Handel mit Wertpapieren konnten höhere Kosten nicht ausgleichen.

Die Erholung an Europas Börsen hat sich am Montag fortgesetzt. Sie folgten damit ebenso wie Asiens Aktienmärkte der freundlichen US-Vorgabe. Um die Mittagszeit zog der Euro-Stoxx-50 um 1,28 Prozent auf 3.521,58 Zähler an. Damit knüpfte der Eurozonen-Leitindex an seine starke Entwicklung vom Freitag an, dank der er seinen Wochenverlust deutlich eingedämmt hatte.

Die Volatilität an den Märkten bleibt unterdessen wohl weiterhin sehr hoch, schrieben indes die Experten der Helaba. Daran dürfte sich angesichts der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren wie die Regierungskrise in Italien oder die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 nichts ändern. So bleibt beispielsweise offen, ob am Schluss der Wartungsarbeiten diese Woche der Gashahn von Russland wieder aufgedreht wird.

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenstart an seine Freitagsrally angeknüpft und erneut überdurchschnittlich zugelegt. Der Leitindex Dax überwand wieder die Marke von 13 000 Punkten und gewann zuletzt 1,35 Prozent auf 13 037,95 Punkte. Am Freitag war der Leitindex um 2,8 Prozent gestiegen. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen legte am Montag um 1,74 Prozent auf 26 001,93 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 1,4 Prozent nach oben.

Nach dem Boom in der Coronapandemie wird der britische Essenslieferdienst Deliveroo durch eine schwächere Nachfrage ausgebremst. Der Just-Eat-Takeaway.com- und Delivery-Hero-Wettbewerber strich am Montag daher seine Jahresziele zusammen. Die Kunden schnallten wegen der Inflation den Gürtel enger, begründete Deliveroo die schwächere Entwicklung. "Das Management ist zuversichtlich, dass sich das Unternehmen finanziell an ein sich schnell änderndes makroökonomisches Umfeld anpassen kann, und zwar durch Verbesserungen der Bruttomarge, effizientere Marketingausgaben und strenge Kostenkontrolle", versicherte der Vorstand.

07/18/2022, 11:56 AM | Anita Kiefer