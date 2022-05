Börse aktuell: s-Immo steigerte Nettogewinn

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Freitagvormittag überwiegend von ihre freundlichen Seite präsentiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.30 Uhr mit plus 0,34 Prozent bei 3.753,08 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,17 Prozent auf 14.255,27 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,23 Prozent auf 7.547,82 Punkte hingegen etwas leichter.

Damit konnten die meisten europäischen Indizes ihre Gewinne aus dem starken Feiertagshandel vom Vortag verteidigen. Marktbeobachter verwiesen auf die erneut guten US-Vorgaben. An der US-Börse hatte sich am Vortag die Erholung fortgesetzt, wobei gerade die Technologiewerte der Nasdaq ihre Kursgewinne nach dem europäischen Handelsende noch ausbauen konnten.

Die Anleger begrüßten die Signale der US-Notenbank, die Geldpolitik nicht noch stärker zu straffen als bereits erwartet, hieß es von den Marktbeobachtern der Credit Suisse. Zudem gab es einige positive Signale von Einzelhandelsunternehmen, nachdem hier zuletzt die Berichtssaison teils noch für Bedenken hinsichtlich der Konsumlaune gesorgt hatte.

Am Vormittag stehen kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Nachmittag dürften neue Konjunkturdaten aus den USA für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm steht der PCE-Deflator für April. Das ist ein Indexwert zur amerikanischen Preisentwicklung, an dem sich die US-Notenbank Fed orientiert und der daher an den Finanzmärkten beachtet wird.

Klar fester zeigten sich im Euro-Stoxx-50 die Aktien von L'Oreal und stiegen um knapp zwei Prozent. Marktbeobachter verwiesen hier auf starke Zahlen des US-Kosmetikhändlers Ulta Beauty.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Pernod Ricard nach den jüngsten Kursverlusten von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 222 auf 215 Euro gesenkt. Analyst Trevor Stirling aktualisierte seine Schätzungen für die Wechselkursverhältnisse und verwies auf die Stärke des US-Dollars. Für Pernod Ricard verwies er auf dessen deutlichen Anstieg der Gewinnschätzungen. Die Aktien zogen im Frühhandel um 1,3 Prozent an.

Unter den weiteren Einzelwerten mussten Henkel ein Minus von 0,5 Prozent verbuchen. Das Analysehaus Jefferies hat Henkel on "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 69 Euro gesenkt. Nach einer weiteren Warnung habe Henkel unter den von ihm bewerteten Unternehmen den schlechtesten Gewinnausblick für 2022, schrieb Analyst Martin Deboo. Selbst die Höhe der Dividende könnte wackeln - und das, obwohl sie in den letzten Jahren lediglich stabil geblieben sei.

Unibail Rodamco mussten ein Minus von 2,6 Prozent verbuchen. Goldman Sachs hat die Titel von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 87 auf 66 Euro gesenkt. Analyst Jonathan Kownator begründete die Zielsenkungen für Immobilienaktien mit steigenden Kapitalkosten im Inflationsumfeld und Risiken für die Entwicklung von Projekten in der Branche. Gleichzeitig sei der Sektor aber in Zeiten höherer Inflation relativ gesehen durchaus attraktiv, da auch die Mieten steigen dürften.