Keine kostenlose Platzwahl mehr bei AUA-Billigtickets

In allen übrigen Buchungsklassen bleiben die Reservierungen wie bisher kostenpflichtig, wobei weiter die Möglichkeit besteht, ab 23 Stunden vor Abflug kostenfrei auf noch verfügbare Sitze zu wechseln. Kostenfreie Reservierungen auf Europaflügen bleiben damit nur den Stammkunden der obersten Klassen HON Circle und Senator vorbehalten, die sogar für bis zu drei Begleitpersonen die Sitze sichern dürfen.

Flugticket mit Aufpreis für nachhaltigen Treibstoff

Wer umweltfreundlich fliegen will, kann mit einem Aufpreis auf das Ticket den Kauf von nachhaltigem Flugbenzin mitfinanzieren. Bisher war es nur möglich, beim Kauf des Tickets Geld für CO2-Kompensationsprojekte zu leisten. Der neue Zuschlag ist allerdings deutlich höher. Wer seinen CO2-Ausstoß für einen Flug nach Frankfurt mit Klimaschutzprojekten kompensieren will, muss dafür 1,71 Euro zahlen - für nachhaltiges Flugbenzin werden 53,55 Euro verrechnet.

Lufthansa größte Abnehmerin von nachhaltigen Flugkraftstoffen in Europa

Die AUA kauft von der OMV in Österreich hergestelltes, nachhaltiges Kerosin (Sustainable Aviation Fuel/SAF). Es geht im ersten Schritt um 1.500 Tonnen. Das entspricht zwar weniger als einem Tausendstel des Jahresbedarfs der AUA, spare aber immerhin den CO2-Ausstoß von 333 Flügen von Wien nach London (3.750 Tonnen CO2) mit einem Airbus A320 ein, rechnet die AUA vor. Sollte die Nachfrage größer werden, kann zusätzliches SAF im Lufthansa-Konzern besorgt werden. Die Lufthansa Group, Konzernmutter von Austrian Airlines, sei die größte Abnehmerin von nachhaltigen Flugkraftstoffen in Europa, heißt es in einer AUA-Mitteilung.