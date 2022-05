AUA versteigert Flugzeugsitze und Trolleys für Nachbar in Not

Der gesamte Erlös der Benfiz-Auktion wird an "Nachbar in Not" zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine gespendet.

Austrian Airlines Vertriebsvorstand Michael Trestl über die Versteigerung: „Das unheimliche Leid der Menschen in der Ukraine durch die erschütternde Kriegssituation macht uns alle betroffen. Als die rot-weiß-rote Fluggesellschaft ist es unsere Aufgabe, Menschen, Kulturen und Wirtschaftsräume zu verbinden. Dieser Verantwortung kommen wir als Flag-Carrier auch in dieser Krise nach. Durch die Charity-Aktion hoffen wir somit, zumindest einen kleinen Beitrag zur Linderung des Leids der Menschen in der Ukraine beizutragen und gleichzeitig ein Stück österreichische Luftfahrtgeschichte teilen zu können.“