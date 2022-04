Triebwerk ausgefallen: AUA-Maschine musste umkehren

Ein Flugzeug der Austrian Airlines hat am Sonntag wegen eines technischen Problems an einem Triebwerk kurz nach dem Start in Washington zum Flughafen der US-Hauptstadt zur├╝ckkehren m├╝ssen. Die Crew des Fluges OS94 nach Wien habe das linke Triebwerk aktiv abgestellt, betonte eine AUA-Sprecherin Mittwochfr├╝h. Die Maschine sei sicher in Washington r├╝ckgelandet, es habe sich nicht um eine Notlandung gehandelt. Laut Berichten mehrere Luftfahrtportale waren 163 Personen an Bord.

Der Flug OS94 wurde in der Folge gestrichen und alle Flugg├Ąste umgebucht, hie├č es in der AUA-Stellungnahme gegen├╝ber der APA. Wie der "Aviation Herald" am Dienstag online schrieb, war der Steigflug nach dem Zwischenfall auf einer H├Âhe von rund 4.200 Metern gestoppt worden. Rund 30 Minuten nach dem Start um 18.05 Uhr Ortszeit sei die Boeing 767-300 nach einer gro├čen Schleife ├╝ber Washington wieder am Flughafen Dulles gelandet.