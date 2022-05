AUA im ersten Quartal noch tiefrot - Sommer schon gut gebucht

Die AUA hat heuer in den ersten drei Monaten noch unter hohen Coronazahlen, damit verbunden ausgedünnten Flugplänen sowie hohen Treibstoffpreisen gelitten. Das erste Quartal, traditionell in den roten Zahlen, brachte 109 Mio. Euro Verlust (adjusted EBIT). Aber seit den europaweiten Corona-Lockerungen im März habe es einen "einzigartigen Buchungsboom" gegeben, teilte die Lufthansa-Tochter am Donnerstag mit. Wöchentlich gebe es "Buchungseingänge im sechsstelligen Bereich".