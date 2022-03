Börse aktuell: OMV will Öl- und Gasförderung bis 2030 um ein Fünftel reduzieren

Die Börsen in Osteuropa haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Der Krieg in der Ukraine sorgt weiterhin für Verunsicherung an den weltweiten Börsen. Dazu kamen am Dienstag Sorgen wegen erneuten Corona-Lockdowns in China. In Prag ging es wie an den meisten europäischen Märkten nach unten. Die Warschauer Indizes erholten sich dagegen nach den starken Vortagesverlusten. In Budapest und Moskau fand kein Handel statt. An der Prager Börse gab der tschechische Leitindex PX um 0,98 Prozent nach auf 1.302,19 Punkte. An der Warschauer Börse ging es hingegen wieder klar nach oben, nach den starken Verlusten am Vortag. In Budapest blieb die Börse feiertagsbedingt auch am Dienstag geschlossen. Auch auf dem russischen Aktienmarkt findet weiterhin kein Handel statt.