Inditex startet stark ins Jahr - Russland zweitgrößter Markt

Ohne den russischen Krieg gegen die Ukraine und die internationalen Sanktionen gegen das Land hätte Inditex das neue Jahr mit starkem Rückenwind begonnen. So stieg der Konzernumsatz in den Wochen vom 1. Februar bis 13. März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um ein Drittel. Damit lag er sogar um gut ein Fünftel höher als im gleichen Zeitraum 2019. Russland und die Ukraine hätten zu diesem Wachstum fünf Prozentpunkte beigetragen, hieß es.

Unterstützung der über 9.000 Beschäftigten in Russland

So hatten Inditex' russische Läden noch bis in den März hinein geöffnet. Der Konzern hatte ihre vorläufige Schließung am 5. März bekannt gegeben. "Unter den gegenwärtigen Umständen kann die Kontinuität des Betriebs und der Geschäftsbedingungen in der Russischen Föderation nicht garantiert werden", hatte das Unternehmen mitgeteilt. Zudem hatte es Unterstützung für seine mehr als 9.000 Beschäftigten in dem Land angekündigt.