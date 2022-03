Börse aktuell: Ölpreise weiter gestiegen

Der Euro hat sich am Montag trotz leichter Verluste über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,1040 Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1008 (Donnerstag: 1,1051) Dollar festgesetzt. In New York hatte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,1054 Dollar notiert.