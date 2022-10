Börse aktuell: Novartis spürte starken Dollar im dritten Quartal

Positiven Vorgaben der US-Börsen von Freitag standen zum Wochenauftakt schlechte Börsenvorlagen aus China gegenüber. Dort büßte der Hang-Seng-Index nach der Veröffentlichung aktueller Wirtschaftsdaten mehr als sechs Prozent ein.

Im dritten Quartal ist Chinas Wirtschaft zwar stärker als erwartet um 3,9 Prozent gewachsen. Allerdings deuteten weitere am Montag veröffentlichte Konjunktur- und Handelszahlen auf ein durchmischtes Bild der Lage hin. Börsianer befürchten zudem, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nach seiner Bestätigung durch das Zentralkomitee am Sonntag in seiner kommenden dritten Amtszeit eine stärker ideologische Politik betreiben und das wirtschaftliche Wachstum opfern könnte.

Besonders stark unter Druck kamen in Folge Aktien von stark in China engagierten Konzernen. So büßten die Titel der IT-Beteiligungsgesellschaft Prosus rund 12 Prozent ab und waren damit das klare Schlusslicht im Euro-Stoxx-50. Prosus hält unter anderem eine große Beteiligung am chinesischen Online-Riesen Tencent. In London büßten Aktien des stark in Asien aktiven Versicherers Prudential 6,1 Prozent ein.

Auch die Ölpreise und in Folge die Aktien von Ölkonzernen litten unter den Sorgen um Chinas Konjunktur. Das Land ist ein wichtiger Importeur von Rohöl. Der Preis für die Referenzölsorte Brent verlor am Montagvormittag rund 4 Prozent und rutschte knapp unter die Marke von 40 Dollar je Fass. Aktien des Ölriesen Shell verloren 1,9 Prozent.

Für Impulse sorgten schließlich auch einzelne Unternehmensnachrichten. In Amsterdam verloren Philipps 3,6 Prozent, nachdem der neue Philips-Chef Roy Jakobs die Kürzung von 4.000 Arbeitsplätzen angekündigt hatte. In Frankfurt stiegen Sartorius nach einer Kurszielerhöhung um 5,5 Prozent auf 346,90 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktie von 531 auf 540 Euro angehoben. Aktien von Atoss legten nach einem gut aufgenommenen Ausblick knapp 10 Prozent zu.

Die am Vormittag gemeldeten Einkaufsmanagerindizes fielen durchwachsen aus. Die Indizes für die Dienstleister in Deutschland und der Eurozone lagen im Rahmen der Erwartungen, die entsprechenden Werte für die Industrie enttäuschten aber. Die Indikatoren lagen jedenfalls durch die Bank unter der Marke von 50 Punkten, ab der Wirtschaftswachstum signalisiert wird. "Es gibt kaum noch Zweifel. Die Wirtschaft im Euroraum befindet sich in der Rezession", schrieben die Analysten der Commerzbank in einer ersten Reaktion.

Wichtige Wirtschaftsdaten aus Europa oder den USA werden am Montag nicht mehr erwartet. Das Hauptaugenmerk liegt nun auf der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. An den Märkten gilt als praktisch fix, dass die EZB ihre Zinsen im Kampf gegen die Inflation erhöhen wird.

Unklar ist dabei aber, ob die Währungshüter einen großen Zinsschritt im Ausmaß von 75 Basispunkten beschließen, oder mit Rücksicht auf die Konjunktur bei 50 Basispunkten bleiben. "Klar ist, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik vonnöten ist, um die auf Rekordniveau liegende Inflation zu drücken", schreiben die Analysten der Helaba am Montag.