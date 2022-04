Börse aktuell: Neue Sanktionen gegen Russland

Die Wiener Börse hat auch am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um weitere 2,58 Prozent auf 3.168,59 Einheiten und verbuchte damit bereits seinen 3. Verlusttag in Folge in der laufenden Woche. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschten am Berichtstag tiefrote Vorzeichen vor