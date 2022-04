Anstieg bei Großhandelspreisen auf Rekordwert

Stark verteuert haben sich Altmaterial und Reststoffe (plus 42,8 Prozent), Gummi und Kunststoffe in Primärformen (plus 34,8 Prozent), Rohholz und Holzhalbwaren (plus 26,5 Prozent), technische Chemikalien (plus 25,9 Prozent) sowie lebende Tiere (plus 23,0 Prozent).

Auch die Preise für Papier und Pappe (plus 16,8 Prozent), Flachglas (plus 14,0 Prozent), sonstige Baustoffe (plus 13,3 Prozent) sowie Obst, Gemüse und Kartoffeln (plus 12,9 Prozent) stiegen markant. Teurer wurden im Jahresabstand Häute und Leder (plus 12,4 Prozent), Schreibwaren und Bürobedarf (plus 11,6 Prozent) sowie Möbel, Teppiche, Lampen und Leuchten (plus 10,7 Prozent).