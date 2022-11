Börse aktuell: Musk schließt Twitter-Pleite nicht aus

Die Zurich Insurance Group ist in den ersten neun Monaten im Kerngeschäft kräftig gewachsen. In der Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Prämieneinnahmen um acht Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar (33,37 Mrd. Euro), wie der Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte. Teuer zu stehen kommt Europas fünftgrößtem Versicherer der Wirbelsturm "Ian" mit netto schätzungsweise 550 Millionen Dollar vor Steuern. Zurich verfügt nach eigenen Angaben über eine starke Kapitalposition und sieht sich auf Kurs, die Finanzziele zu übertreffen. Neue Vorgaben will das Unternehmen in der kommenden Woche bekanntgeben. Gewinnzahlen veröffentlicht der Konzern nur zum Halbjahr und am Jahresende. Der von der Zurich Insurance Group in Aussicht gestellte Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 1,8 Milliarden Franken (1,82 Mrd. Euro) dürfte im laufenden Quartal starten.