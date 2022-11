Kryptobörse FTX kämpft ums Überleben: Regulierer greifen ein

Schieflage

Unterdessen stoppte die Kryptobank BlockFi, die im Sommer von FTX übernommen werden sollte, vorerst sämtliche Abhebungen von Kundengeldern. Beim Brokerhaus Genesis stehen nach eigenen Angaben 175 Mio. Dollar im Feuer, die in Handelsgeschäften an der FTX stecken. Die Kryptobörse war in den vergangenen Tagen in Schieflage geraten, weil Kunden massenhaft Gelder abzogen. Branchenprimus Binance wollte FTX daraufhin übernehmen, machte im letzten Moment aber einen Rückzieher.