Börse aktuell: Microsoft darf Activision schlucken

Die europäischen Leitbörsen haben nach der Zinserhöhung durch die Bank of England (BoE) am Donnerstagnachmittag Federn gelassen. Der Euro-Stoxx-50 hielt sich gegen 14.25 Uhr noch knappe 0,08 Prozent im Plus bei 4.310,33 Zählern. In Frankfurt fiel der DAX bereits um leichte 0,13 Prozent auf 15.874,78 Punkte. Der FTSE-100 in London gab 0,33 Prozent bei 7.715,76 Einheiten nach.

Die britischen Währungshüter um BoE-Chef Andrew Bailey erhöhten den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag um einen 0,25 Punkte auf 4,50 Prozent. Dies ist das höchste Niveau seit 2008. Ökonomen hatten mit der Erhöhung gerechnet. Es war bereits die zwölfte Anhebung in Folge.

Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) mehren sich indes die Stimmen, die von einem nahenden Ende des aktuellen Zinserhöhungskurses ausgehen. Zu Beginn der Zinsanhebungen seien die Finanzierungsbedingungen noch großzügig gewesen, sagte Spaniens Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Madrid. "Nun, da sie sich verschärft haben, schwindet eindeutig der Bedarf an weiteren Zinserhöhungen", sagte das EZB-Ratsmitglied.