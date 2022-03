Einige US-Abgeordnete haben das US-Justizministerium zu Ermittlungen gegen den US-Onlinehändler Amazon wegen Missbrauchs seiner Marktmacht angerufen. Es gehe um ein mutmaßlich strafrechtliches Verhalten, hieß es in einem Schreiben von Mitgliedern des Justizausschusses an den US-Justizminister. Amazon habe versucht, die Ermittlungen des Ausschusses hinsichtlich des Wettbewerbs in digitalen Märkten zu beeinflussen oder zu behindern. Das Ministerium müsse prüfen, ob Amazon und das Management den US-Kongress behindert und damit gegen geltendes Recht verstoßen habe. In dem Brief werden mehrere Medienberichte aufgeführt, unter anderem von Reuters, dem "Wall Street Journal" und "Politico" über die Geschäftspraktiken des US-Konzerns. Amazon war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.