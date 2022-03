TUI entzieht Ex-Russland-Ableger Markenrechte - Verwirrung um Anteile

Von den bisher 34 Prozent, die Mordaschow über die Firma Unifirm im EU-Land Zypern gehalten hatte, übertrug er 4,1 Prozent zu seiner russischen Holding Severgroup. Die Anteile an Unifirm, die er über zwei Tochtergesellschaften gehalten hatte, verkaufte er wiederum an eine Firma namens Ondero Limited auf den britischen Jungferninseln.

Unklar wer die Anteile nun genau besitzt

Den Angaben zufolge hält Ondero über Unifirm jetzt einen Anteil von 29,9 Prozent an TUI und ist damit der größte Aktionär des Konzerns. Wer das umfangreiche Paket jetzt genau besitzt oder verwaltet, war zuletzt sogar in Hannover unklar. "Wir wissen nicht, wer die Gesellschafter von Ondero sind", sagte ein TUI-Sprecher. Damit ist offen, ob auch Mordaschow dazugehört. Die Jungferninseln gelten als Steueroase, in der viele Briefkastenfirmen ihren Sitz haben.

Es könnte sich möglicherweise um ein Manöver Mordaschows handeln, die Anteile indirekt weiter zu halten, aber von Vertrauten managen zu lassen - sodass die persönlichen Sanktionen der EU und der Zugriff auf sein TUI-Vermögen formal ins Leere laufen. Mit der Übertragung von weniger als 30 Prozent der TUI-Aktien vermied er, dass Ondero eine Übernahmeofferte für den deutschen Reisekonzern abgeben und damit genauere Details zu seiner eigenen Struktur nennen musste.

Nicht mehr im Aufsichtsrat

Aus dem TUI-Aufsichtsrat schied Mordaschow nach dem Beginn des Krieges aus. In der vergangenen Woche war seine Luxusjacht "Lady M" im Hafen der italienischen Stadt Imperia sichergestellt worden.