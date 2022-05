Börse aktuell: Gewinnsprung bei Wienerberger und Verbund

Die Wiener Börse hat am Mittwoch zu Mittag deutlich höher notiert. Gegen 12.00 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 3.060,58 Punkten. Bereits am Vortag hatte der ATX zugelegt, nachdem er zuvor eine viertägige klare Abwärtsbewegung absolviert hatte. Der ATX Prime notierte 1,05 Prozent höher bei 1.543,73 Zählern. Auch mit den Aktienkursen an den europäischen Leitbörsen ging mehrheitlich nach oben.

Weltweit stehen an den Finanzmärkten am Mittwoch US-Inflationsdaten im Fokus, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Hier wird eine Jahresteuerung bei den Konsumentenpreisen um über acht Prozent erwartet. Die Daten sind vor allem auch mit Blick auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung.

EZB-Chefin Christine Lagarde bereitet die Finanzmärkte auf das Szenario einer Zinswende im Juli vor. Die Anleihenkäufe dürften zu Beginn des dritten Quartals auslaufen, gefolgt von einer Zinserhöhung, die womöglich "einige Wochen später" kommen könne, sagte die Französin auf einer Konferenz in Slowenien. Zuletzt mehrten sich die Stimmen aus der Führungsetage der Europäischen Zentralbank (EZB), die auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik dringen.

Am heimischen Aktienmarkt rutschten die Aktien der Addiko Bank nach anfangs deutlichen Zuwächsen mit minus 4,2 Prozent deutlich in die Verlustzone. Das auf Geschäfte in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Geldinstitut hat im ersten Quartal den Gewinn nach Steuern von 5 auf 6,5 Mio. Euro gesteigert und lag damit über den durchschnittlichen Erwartungen der von der APA befragten Analysten.

Die schwerer gewichteten Banken Bawag und Erste Group gewannen jeweils rund ein Prozent an Wert. Die Titel der Raiffeisen Bank International gaben hingegen um 1,2 Prozent nach.