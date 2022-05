Der Schweizer Pharmakonzern Novartis nahm an seinem Standort in Tirol am Donnerstag zwei neue Anlagen zur Entwicklung und Produktion biopharmazeutischer Arzneimittel in Betrieb. Rund 300 Mio. Euro wurden investiert und 180 Arbeitsplätze geschaffen. Mit der Anlage "BioFuture" verfüge man über die "weltweit modernste Anlage zur Herstellung therapeutischer Proteine mittels kontinuierlicher und automatisierter Prozesstechnologien", hieß es bei der Eröffnung. 160 Mio. Euro wurden für "BioFuture" aufgewendet.

Der zweite Teil der Investition, 140 Mio. Euro, wurde in "Cell Culture 2" gesteckt. Sie bildet eine Erweiterung einer bestehenden Biopharmazeutika-Anlage. In beiden Stätten werden sowohl Biopharmazeutika als auch Biosimilars - also Nachahmerprodukte nach Patentablauf - für die Generikatochter Sandoz produziert.