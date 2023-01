Gewinneinbruch: Microsoft enttäuscht die Anleger

Die US-Börsen haben den Handel am Dienstag mit uneinheitlichen Notierungen beendet. Der Dow Jones schloss um 0,31 Prozent fester bei 33.733,96 Zählern. Der S&P-500 fiel um knappe 0,07 Prozent auf 4.016,94 Punkte. Der Nasdaq Composite gab um 0,27 Prozent auf 11.334,27 Einheiten nach.

Eine Reihe an veröffentlichten Quartalszahlen sorgte für Impulse in unterschiedliche Richtungen, Stimmungsdaten aus der US-Industrie und dem Dienstleistungssektor bewegten die Kurse hingegen kaum. An der New York Stock Exchange hatte es zunächst einen holprigen Sitzungsauftakt gegeben, so waren die Aktien einiger Schwergewichte wie Morgan Stanley, Visa oder Wells Fargo für kurze Zeit steil auf Talfahrt gegangen. Die New York Stock Exchange (NYSE) räumte technische Probleme ein, so hätten in einigen Fällen keine Eröffnungsauktionen stattgefunden.