Börse aktuell: Autobauer trotz Chipkrise mit mehr Gewinnen

An den europäischen Leitbörsen gab es am Freitag zum Handelsstart nur wenig Bewegung. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 9.10, kurz nach Beginn der Handelssitzung, um 0,03 Prozent schwächer bei 3.862,17 Einheiten. Der Frankfurter DAX stand um 0,10 Prozent höher bei 14.288,44 Punkten und der FTSE-100 in London zeigte sich um 0,17 Prozent schwächer bei 7.454,63 Punkten.

Bereits am gestrigen Donnerstag waren die Märkte nur wenig verändert aus dem Handel gegangen. Weiterhin lassen positive Meldungen zum Ukraine-Krieg auf sich warten, was die Anleger nach wie vor vorsichtiger agieren lässt, hieß es von Marktbeobachtern. Vor dem Wochenende dürften sich die Blicke vor allem auf den ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland richten, der am Vormittag veröffentlicht wird.