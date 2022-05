Börse aktuell: Angeschlagene Adler Group mit weniger Geschäft

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag überwiegend mit etwas tieferen Notierungen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Sitzungsbeginn mit minus 0,52 Prozent bei 3.821,66 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,51 Prozent auf 14.501,30 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 hingegen mit plus 0,17 Prozent auf 7.613,16 Punkte leicht höher.

Den Märkten fehlt laut Börsianern zunächst die Kraft für eine fortgesetzte Erholung. Die Börsen in Asien lieferten uneinheitliche Vorgaben, die Wall Street war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags geschlossen geblieben.

Datenseitig rücken heute am Vormittag Inflationszahlen auf Ebene der Eurozone in den Fokus. Am Nachmittag stehen dann in den USA der Einkaufsmanagerindex Chicago sowie Daten zum Verbrauchervertrauen zur Veröffentlichung an.