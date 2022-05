Milliardendeal: DSM fusioniert mit Firmenich

Der niederlĂ€ndische NahrungsergĂ€nzungsmittel-Hersteller DSM und der Schweizer Duft- und Aromenkonzern Firmenich schließen sich in einem Milliardendeal zusammen. Die AktionĂ€re von DSM sollen an dem neuen Branchenriesen 65.5% halten, die Firmenich-Eigner 34,5 Prozent. Diese bekommen zudem 3,5 Milliarden Euro in bar, wie beide Seiten am Dienstag mitteilten. Der neue Konzern mit dem Namen DSM-Firmenich wird mit rund 28.000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro kommen.

„Wir bringen zwei ikonische Unternehmen zusammen, wobei DSM stark in den Bereichen Gesundheit und ErnĂ€hrung ist und Firmenich sehr stark in den Bereichen DĂŒfte und Geschmack“, sagte DSM-Co-Chef Dmitry de Vreeze. Der Abschluss der Transaktion wird fĂŒr das erste Halbjahr 2023 erwartet.

Schweiz-NiederlÀndischer Doppelsitz

Zuvor mĂŒssen die Behörden noch grĂŒnes Licht geben. DSM-Firmenich soll an der Amsterdamer Börse notieren und einen Doppel-Hauptsitz im schweizerischen Kaiseraugst und im niederlĂ€ndischen Maastricht haben.Der Konzern peilt mittelfristig ein jĂ€hrliches organisches Umsatzwachstum von fĂŒnf bis sieben Prozent sowie eine bereinigte operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von 22 bis 23 Prozent an.

Die in Privatbesitz stehende Firmenich kam 2021 auf einen Umsatz von 4,5 Milliarden Franken, DSM auf 7,3 Milliarden Euro.DSM kĂŒndigte am Dienstag auch den Verkauf seiner Kunststoffsparte an den Spezialchemiekonzern Lanxess und den Finanzinvestor Advent zu einem Unternehmenswert von rund 3,7 Milliarden Euro an. Die Einnahmen kommen DSM fĂŒr den Deal mit Firmenich gut gelegen.