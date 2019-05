Brisant: Boeing wusste seit 2017 von Problem bei Unglücksflieger 737 Max

Jetzt wird es für den US-Flugzeughersteller Boeing in Sachen Schadenersatz wirklich eng. Boeing wusste bereits rund ein Jahr vor dem ersten Absturz einer 737-Max-Maschine von einem Softwareproblem der Modellreihe. Der Konzern räumte am Sonntag ein, bereits einige Monate nach Auslieferungsbeginn der 737 Max im Mai 2017 festgestellt zu haben, dass das Warnsystem AOA Disagree Alert in den Cockpits nicht richtig funktionierte. AOA steht für Angle of Attack, sprich den Anstellwinkel. Das Boeing System aktivierte den AOA-Alarm nur dann, wenn die Fluglinie, die die Boeing 737 MAX kaufte, optional auch eine AOA-Anzeige mitbestellt hatte, wie der KURIER und später auch die New York Times berichtet haben.

Als Boeing diese Diskrepanz erkannte, wurde eine Prüfung des Problems eingeleitet.