"Blutgeld" für Putin: Diese deutschen Firmen sind in Russland aktiv

Gewinne "gespendet"

Der Schokoladen-Hersteller aus dem baden-württembergischen Waldenbuch steht zu seinem Russland-Geschäft. Man sei der Ansicht, "dass eine Einstellung von Lieferungen für die Bevölkerung von Russland letztlich nicht diejenigen treffen würde, die für diesen verheerenden Krieg verantwortlich sind beziehungsweise ihn führen". Die Gewinne aus dem Russland-Geschäft spende man an Hilfsorganisationen.

Auch die deutschen Unternehmen Stihl (unter anderem Hersteller von Kettensägen) und Kärcher sind nach wie vor in Russland aktiv. So haben Testkäufer in mehreren Geschäften in Moskau verdeckte Aufnahmen gemacht. Egal ob Kettensägen oder Hochdruckreiniger, das Angebot "Made in Germany" ist groß.