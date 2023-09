Der fabelhafte Martin Selmayr - ein politisches Atomkraftwerk

Von "Blutgeld" reden und damit Politiker in Österreich auf die Palme bringen - das ist genau das, was einer der höchsten Beamten der Europäischen Union tunlichst bleiben lassen sollte. Doch mit Martin Selmayr, seit vier Jahren Chef der EU-Vertretung in Wien, gehen manchmal die Pferde durch.

Diese Erfahrung hat schon die ganze EU-Kommission mit dem 52-jährigen Juristen gemacht – und das ist auch der Grund, warum der einstige Generalsekretär der mächtigen Behörde eine wahre Karrieredelle hinnehmen musste – und weit weg von der Zentrale nach Wien geschickt wurde. "Junckers Monster" lautete der Spitzname des gebürtigen Passauers.

