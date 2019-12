Black-Friday-Rabatte: Alles nur Schmäh?

Eigentlich sagt es schon der Hausverstand: Nicht überall, wo Rabatt draufsteht, ist auch ein Rabatt drin. So auch an den beiden "Rabattschlacht-Tagen" am "Black Friday" oder "Cyber Monday", die heuer am 29. November und 2. Dezember stattfanden. Wer an diesen Tagen im Internet einkaufte, tat dies mitunter sogar zu höheren Preisen als danach, geht aus einer Erhebung der Arbeiterkammer (AK) hervor.

Die AK erhob in 20 verschiedenen Online-Shops – die mit speziellen Black Friday-Aktionen geworben hatten – am Black Friday, Cyber Monday sowie am 4. Dezember jeweils die Preise von 15 bis 20 Produkten. Fazit: Am 4. Dezember gab es gegenüber Black Friday sogar Preisersparnisse bis zu 45 Prozent.