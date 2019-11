Black Friday: Ist der Rabatt-Wahn vertretbar?

In der aktuellen Folge sprechen Johannes Arends und Christoph Schattleitner über den nahenden Black Friday - also den vierten Freitag im November, der auf das in den USA so wichtige Thanksgiving-Fest folgt.

So ziemlich alle großen Geschäfte folgen zu diesem Anlass dem US-Vorbild und locken mit teilweise absurden Rabatten. Natürlich ist jeder Kunde froh darüber, günstiger einkaufen zu können - aber ist dieser Shopping-Wahn überhaupt vertretbar in Zeiten der Klimakrise? Und machen die Unternehmen mit ihren Black-Friday-Rabatten überhaupt ein Geschäft?

Dazu haben wir mit Lisa Panhuber von Greenpeace und dem Unternehmensberater Roman Kmenta gesprochen - und Antworten bekommen.