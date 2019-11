Black Friday: Von Rabattitis und Fälschungen

Der Körpereinsatz, mit dem Kunden um preisreduzierte Fernseher oder andere Elektrogeräte ringen, erinnert an Rugby-Szenen. Ähnliche Rabatt-„Schlachten“, wie sie zum Black Friday in den USA stattfinden, gibt es in Europa zwar noch nicht. Sondereinkaufstage wie der Black Friday, der heuer auf den 29. November fällt, und der Cyber Monday (2. Dezember) gewinnen aber auch in Österreich rapide an Bedeutung. Seit etwa zehn Jahren markieren diese Tage den frühen Start des Weihnachtsgeschäfts. Mit der Chance auf günstige Beute. Aber auch mit etlichen Schattenseiten.