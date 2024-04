Bisher stiegen die Kurse in zeitlichem Abstand zu dem Halving immer an. Vier Mal war dies bereits der Fall. Darüber, ob das auch diesmal passieren wird, gibt es unterschiedliche Einschätzungen.

Orientiere man sich an den vergangenen Halvings, dann sollten die Kurse auch diesmal wieder zulegen, sagt Taudes. Das sei allerdings auch bisher nicht sofort nach dem Event passiert: "Üblicherweise dauert es ein Jahr."

Unmittelbar vor dem Event habe es - wie auch diesmal - meist eine Korrektur nach unten gegeben, bevor die Kurse dann wieder gestiegen seien, sagt Taudes. Aber jeder Zyklus habe auch seine Eigenheiten. Prognosen seien generell schwierig und mit Vorsicht zu genießen.

"Viel schon eingepreist"

Viel sei diesmal schon eingepreist, sagt Lukas Enzersdorfer-Konrad, Geschäftsführer des österreichischen Kryptounternehmens Bitpanda. Seit Jahresbeginn liege der Kurs der Kryptowährung trotz der Korrektur in den vergangenen Woche um mehr als 50 Prozent im Plus.

Verantwortlich dafür war vor allem die Zulassung von Bitcoin-Fonds (Bitcoin-Spot-ETFs), die direkt in die Kryptowährung investieren, durch die US-Börsenaufsicht SEC Ende Jänner.

Dadurch sei in den USA mit institutionellen Investoren eine neue Kundengruppe in den Markt gekommen. Bis zu 13 Mrd. Dollar dürften seither nach Schätzungen von Marktbeobachtern in den Markt geflossen sein. Nach dem Halving rechnet Enzensdorfer Konrad mit Volatilität am Markt. Langfristig gehe die Preistendenz aber in eine positive Richtung.