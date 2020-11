Bis September leichter Rückgang bei Strom- und Gasanbieterwechsel

In Österreich haben sich bis September laut E-Control etwas weniger Haushalte und Unternehmen einen neuen Strom- oder Gaslieferanten gesucht als vor einem Jahr. Ein Lieferantenwechsel könnte "gerade in so schwierigen Zeiten wie wir sie derzeit erleben für viele Familien rasch und unkompliziert Geld für das Haushaltsbudget bringen", so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. Ein Preisvergleich zahle sich aus und sei "noch dazu denkbar einfach".

Derzeit könne sich ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) Strom im ersten Jahr inklusive Neukundenrabatt - je nach Region - bis zu 270 Euro sparen, teilte die E-Control heute, Dienstag, mit. Ohne Neukundenrabatt sind es bis zu 150 Euro. Bei Gas beträgt die Ersparnis bei einem Durchschnittsverbrauch von 15.000 Kilowattstunden im Jahr bis zu 650 Euro inklusive Neukundenrabatt und bis 355 Euro ohne Neukundenrabatt.

Durch die Corona-Pandemie würden im bevorstehenden Winter zudem sehr spezielle Umstände auf die Haushalte zukommen. Durch die Einschränkungen im Alltag würden viele Berufs- und Freizeitaktivitäten nach Hause verlegt, dies habe im März begonnen und werde sich auch im anstehenden Winter fortsetzen. "Energietechnisch bedeutet dies natürlich einen weit höheren Verbrauch in den eigenen vier Wänden als üblich", so E-Control-Vorstand Andreas Eigenbauer heute laut Pressemitteilung. Gerade jetzt sei der effiziente und nachhaltige Umgang mit Energie ein wichtiges Element zur Reduktion der Energiekosten. Dazu biete der Energiespar-Check der E-Control Informations- und Vergleichsmöglichkeiten.