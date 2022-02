Billa-Mutter Rewe will in Osteuropa wachsen

Der deutsche Handelsriese Rewe will sein Standbein im Ausland stärken. "Die Rewe-Gruppe wird ihr internationales Geschäft in den nächsten Jahren kräftig ausbauen und dafür deutlich mehr Geld in die Hand nehmen als in den vergangenen Jahren", sagte der für das Auslandsgeschäft zuständige stellvertretende Vorsitzende der deutschen Rewe-Gruppe, Jan Kunath, der Deutschen Presse-Agentur.

Insgesamt sollen nach seinen Worten von 2021 bis 2025 rund fünf Mrd. Euro in den Ausbau der Auslandsaktivitäten im Lebensmittelhandel fließen - für die Modernisierung und den Ausbau der Märkte, Logistik, IT und "alles, was sonst noch notwendig ist, um erfolgreich zu sein".

Die Rewe-Gruppe ist zurzeit außer in Deutschland auch in Österreich, Tschechien, der Slowakei, Italien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Litauen präsent - vor allem mit Billa-Supermärkten und der Discount-Kette Penny. Zu Rewe gehören in Österreich unter anderem Adeg, Billa, Billa Plus, Bipa und Penny.

Zentrale in Wien

Gesteuert wird das Auslandsgeschäft der Rewe-Gruppe aus der Zentrale von Rewe International in Wien. Insgesamt betreibt der Konzern im Ausland rund 4.500 Geschäfte. Die Zahl der Filialen soll durch die Expansion bis 2024 auf 5.000 wachsen. Der Bruttoumsatz im Ausland soll von derzeit 18,75 Milliarden Euro auf gut 20 Mrd. Euro steigen.