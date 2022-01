Verfahren: Streit zwischen Rewe und Fleischer Schirnhofer eskaliert

Schirnhofer sieht das ganz anders. Er fühlte sich erpresst, schließlich habe die Rewe-Einkäuferin die Frage in den Raum gestellt, was es für Schirnhofer bedeuten würde, „wenn der gesamte Umsatz von Billa, Billa Plus und Penny“ für Schirnhofer wegfallen würde, schreibt Schirnhofer in einem (dem KURIER vorliegenden) Schreiben an einen hochrangigen Billa-Manager.

Nach dem Meeting sei er mit zwei „Todesvarianten“ nach Hause gefahren, so Schirnhofer schließlich am 26. Jänner auch in einem eMail an Rewe-Chef Marcel Harazti, das dem KURIER vorliegt: „Die erste: ich soll meine Almos an Rewe abgeben. Die Zweite: wenn ich das nicht tue, verliere ich sämtliche Umsätze, auch den von meinem Hauptkunden Penny.“