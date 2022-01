Mehr Qualität: „Nur Illusionisten glauben, dass das alles gratis ist“

Thumser ärgert sich zudem über den ausgeprägten „Preiskrieg“, die vielen Minus-25-Prozent und 1+1-Gratis-Aktionen. Konsumenten würden so jegliches Gefühl für einen fairen Preis verlieren. „Eine Studie der University of East Anglia (UK) tritt hier klar für eine Änderung des Wettbewerbsrechts bezüglich der Preisbindung ein“, sagt der Markenartikel-Sprecher. „Kurantpreise sollten weiterhin ausschließlich in der Verantwortung des Groß- und Einzelhandels verbleiben. Die Hersteller sollten jedoch bei Promopreisen eine wertstabilisierende Untergrenze vorgeben dürfen.“ Diese volkswirtschaftliche Gesamtbetrachtung habe sogar in Brüssel schon Einige sehr nachdenklich gemacht.