Bilanzschönung: Voestalpine-Aufsichtsratschef über Aufregung verwundert

Weil die Voestalpine Fehlbuchungen im Ausmaß von rund 100 Mio. Euro lediglich weit hinten im Geschäftsbericht erwähnte, aber bei der Präsentation der Jahresergebnisse Anfang Juni kein Wort darüber verlor, war der Stahlkonzern in die Kritik geraten.

Thema waren die Bilanzschönungen naturgemäß auch bei der Hauptversammlung des Konzerns am Mittwoch, wo sie breiten Raum einnahmen. Voestalpine-Aufsichtsratschef Wolfgang Eder zeigte sich über die öffentliche Diskussion verwundert. Die Dimension der Bilanzschönung stehe in keiner Relation zu der in den letzten Wochen verbreiteten Stimmung, sagte Eder.