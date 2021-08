Bezirksranking: So teuer sind Eigenheime in Österreich

Wer in Österreich eine Wohnung kaufen will, muss tief in die Tasche greifen - insbesondere in Tirol. "Die Quadratmeterpreise sind teilweise sechsmal so teuer wie im Osten", heißt es in einer Untersuchung des Immobilienportals immowelt.at. "In der Analyse wurden für ausgewählte Bezirke die aktuellen Angebotspreise von Immobilien verglichen." Mit großem Abstand am teuersten ist der Immobilienkauf im Bezirk Kitzbühel: 8.050 Euro werden derzeit für den Quadratmeter verlangt. "Dafür verantwortlich sind zahlreiche Luxuswohnungen in den beliebten Skiorten: Chalets in Kirchberg oder Penthouse-Wohnungen in Kitzbühel für mehrere Millionen Euro sind keine Seltenheit am Markt. Dieses Angebot richtet sich eher an gut betuchte Kapitalanleger. Bezahlbare Wohnungen oder Häuser für den Eigenerwerb gibt es kaum noch", heißt es weiter.

Auf Platz 2 befindet sich mit Innsbruck Stadt ein weiterer Bezirk aus Tirol. "Im Median 6.560 Euro kostet dort der Quadratmeter. Die hohen Preise liegen an der großen Beliebtheit: viele Jobs in der Tourismusbranche, eine angesehene Universität und die Lage mitten in den Alpen locken immer mehr Menschen an. In der Folge entstehen viele Neubauten, die das Preisniveau zunehmend nach oben treiben – im Gegensatz zu Kitzbühel allerdings deutlich seltener im Luxus-Segment, was die große Lücke zwischen beiden Bezirken erklärt", so Immowelt.at.