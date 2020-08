Wohnraum in Tirol am teuersten, Kitzbühel Spitzenreiter

Die Corona-Krise hat sich demnach bisher nicht auf die Kaufpreise für Wohnimmobilien ausgewirkt. Ein anderes Ergebnis der Studie: Die Unterschiede beim Quadratmeterpreis sind in Österreich durchaus fulminant.

Im Bezirk Kitzbühel liegt dieser im Median bei 6.460 Euro und somit um über 2.000 höher als in Wien (4.390 Euro). Hintergrund: In Kitzbühel werden Luxusimmobilien als Kapitalanlage entwickelt. Diese treiben die Preise in die Höhe und verdrängen Normalverdiener vom Markt.